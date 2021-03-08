В Киеве в ночь произошел пожар в недостроенной бане в частном доме Источник: ГСЧС Украины

В Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия случилась на территории частного дома по улице Якова Качуры в Святошинском районе столицы. В двухэтажном нежилом здании на 1 этаже в комнате отдыха возникло возгорание. Огонь разрушил деревянные перекрытия между первым и вторым этажами.

Огонь тушили 25 спасателей и 6 единиц техники. В ходе разборки металлических конструкций были обнаружены тела трех человек, их личности устанавливаются.

Огнем уничтожены металлические и деревянные конструкции здания, мебель и личные вещи на площади 80 кв. м.

Напомним, что 27 февраля в 1-й больнице Черновцов произошел масштабный пожар. В результате трагедии погибли два человека, еще несколько получили ожоги.