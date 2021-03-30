Коли востаннє ремонтували цю дорогу - люди вже й не пам'ятають

На тотальне бездоріжжя скаржаться жителі Харківщини. Через вибоїни автобуси до райцентру не їздять. Дістатися з села до лікарні немає чим. Натомість вздовж розбитої дороги набудували яскравих зупинок.

Ці яскраві зупиночні павільйони встановили три роки тому. "Разом у майбутнє" - так називався обласний проєкт. Та майбутнє настало, а павільйони перетворилися на непотрібні декорації.

Непотрібні, бо автобус у Пільну з кінця минулого року вже не ходить. Цей чоловік з села до траси йде пішки 9 кілометрів, а потім ловитиме попутку.

Олексій, житель села Пільни:

Раньше ходила какая-то маршрутка один раз в неделю. Сейчас вообще. Ну, дорог нет - сказали, невыгодно и ничего не ходит.

Пенсіонерка Любов Іванівна вже тиждень не може поїхати до лікаря. Бо нічим.

Любов жителька, села Пільни:

Не ходят автобусы, отменили автобусы. А добираемся - вот это, зуб болит, - как добраться? Только нанимать. А нанимать - это 500 гривен, чтобы доехать туда.

Коли востаннє ремонтували цю дорогу - люди вже й не пам'ятають.

Володимир, житель села Пільни:

Оце я вам скажу, прожив почти пів життя, ніхто сюди щебню не кинув. Ось я сьогодні поїхав, у мене тягу вирвало. Запчастини на вагу золота.

Кілька років тому, кажуть, місцеві самотужки намагалися засипати ями.

Віктор, житель села Пільни:

І ми, часники, в кого є трактора, в кого є машини, збиралися, там, де раніше був старий асфальт, там де ферми ще були, зривали цей асфальт і засипали - люди, в яких є машини.

Та довго той асфальт не протримався. І тепер два сусідні села - Українське та Пільна, де живуть трохи більше ніж триста людей, - відрізані від світу. Тут працює лише одна маленька крамничка. Місцевий староста пояснює: автобус не ходить, бо перевізники на таких дорогах не хочуть працювати. Та й ганяти напівпорожні машини не вигідно.

Володимир Чорнобай, староста Юрченківського старостату:

Для того, щоб вигідно було перевізнику приїжджати сюди по цим дорогам, потрібно не менше 20 осіб людей, яких треба перевезти.

У районі, каже староста, вже провели тендер на новий автобусний маршрут. Та коли його запустять - невідомо. Планують колись ремонтувати й дорогу між селами. Та передусім лататимуть під'їзні шляхи до шкіл.