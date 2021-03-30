Всеукраинский локдаун: Разумков сделал заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 30 марта, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ходе брифинга сделал важное заявление.
Так, по его словам, Украине теоретически возможное введение локдауна в пределах всей страны.
"Теоретически это возможно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону карантина 13 областей Украины.
При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".
Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать.
Напомним, ранее в СНБО допустили введение общенационального локдауна в случае дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Также мы писали о том, что Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне.
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