В Украине могут объявить локдаун / Фото: Getty Images

Во вторник, 30 марта, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в ходе брифинга сделал важное заявление.

Так, по его словам, Украине теоретически возможное введение локдауна в пределах всей страны.

"Теоретически это возможно", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о вероятности введения всеукраинского локдауна в случае попадания в "красную" зону карантина 13 областей Украины.

При этом он заявил, что не желает "прогнозировать будущее".

Будущее можно спрогнозировать, но лучше этого не делать.

Напомним, ранее в СНБО допустили введение общенационального локдауна в случае дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Также мы писали о том, что Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне.

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