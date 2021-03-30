Ніхто не захищений, поки всі не захищені. Євросоюз, ВООЗ та лідери ще понад 20 країн ініціюють міжнародний договір про пандемію. Світові політики, серед яких Ангела Меркель, Емануель Макрон і Борис Джонсон заявляють: поширення коронавірусу стало найбільшим викликом із часів Другої Світової.

Тому, які і після війни, необхідно укласти угоду, яка допоможе забезпечити рівний доступ країн до вакцини, ліків та діагностики COVID-19. Найшвидше щеплюють населення багатші країни. Але за рік гонка може поновитися, вважають науковці, оскільки черговою загрозою можуть виявитися нові мутації. Докладніше у нашому огляді.

Низка експертів вважає, що вже за рік знадобляться нові вакцини проти коронавірусу. Відповідне опитування провів Глобальний альянс із вакцин та імунізації, участь у ньому взяли 77 науковців із 28 країн.

Учені пояснюють: коронавірус постійно мутує і там, де населення щеплять повільно, можуть з'явитися стійкі варіанти. За даними видання Блумберг, у всьому світі використали 559 мільйонів доз вакцини. У відсотковому співвідношенні до загального населення попереду: Ізраїль, Сполучені Штати, Велика Британія та Чилі.

Бідніші країни отримують препарати в рамах глобальної програми ООН "Ковакс". Але там планують, що в найкращому випадку до кінця року допоможуть прищепити третину населення планети.

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Антитіла до коронавірусу живуть в організмі 9-10 місяців. Про це свідчить дослідження у північноіталійському регіоні Падуя. Саме там, у містечку Во Еуганеа, торік зафіксували першу смерть від COVID-19. Науковці протестували 125 жителів, у яких минулої весни діагностували інфекцію.

Результати показали, що тривалість захисного бар'єра однакова і в безсимптомних, і у тих, хто перехворів у важчій формі. Не залежить вона і від віку чи статі. Італія - четверта в Європі за кількістю зареєстрованих ковідних пацієнтів, усього понад три з половиною мільйони.

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Найшвидше пристосувати до нових штамів можна американські вакцини "Пфайзер" та "Модерна", адже вони вироблені за новітньою технологією. Наразі ці вакцини показали найвищу ефективність у реальних умовах на рівні 90 відсотків.

Про це звітує Центр із контролю і профілактики захворювань США. Дослідження провели серед медиків, які лікують пацієнтів із ковідом. Наразі у США повністю вакцинували понад 50 мільйонів людей, тобто 15% населення.

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Британсько-шведська компанія "AstraZeneca" перейменувала свою вакцину від коронавірусу. Про це повідомили у Європейському агентстві із питань ліків. Тепер препарат називається Vaxzevria. Відповідно зміниться його упаковка та маркування.

Виробник ухвалив рішення після того, як кілька тижнів тому низка країн призупинила використання продукту через декілька випадків тромбозу у щеплених пацієнтів. Однак після повторної перевірки регулятори підтвердили безпечність та ефективність вакцини. Її точну копію під назвою "Ковішілд" виготовляє Індійський Serum Institute. Цей препарат першим прибув і до України на початку березня.