В одной из школ села, относящегося к Лохвицкой территориальной общины Полтавской области 12-летний ребенок умер во время перерыва.

Инцидент произошел 30 марта в утреннее время. О страшном происшествии правоохранителям сообщили медики, которые прибыли на вызов. Правоохранители занимаются расследованием обстоятельств смерти школьника и опрашивают свидетелей.

Для объективного изучения обстоятельств происшествия полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что медики, приехавшие на место трагедии, несмотря на все попытки реанимации ребенка, не смогли спасти ему жизнь.

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Кроме того, в Луцке 13-летняя школьница наглоталась таблеток перед уроками. В школе говорят, что с ровесниками у девочки были равные отношения, проявлений детской травли не замечали, ее участие в "группах смерти" полицейские не обнаружили.

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