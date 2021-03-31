В среду, 31 марта, мэр города Виталий Кличко заявил, что в Киеве могут усилить карантин и закрыть школы и детсады. Об этом он заявил на брифинге.

Такие ограничения придется внедрить, если не улучшится COVID-статистика.

Также в городе могут остановить работу общественного транспорта.

Если ситуация не улучшится, то городские власти будут вынуждены ввести более жесткие карантинные ограничения. Речь идет, в первую очередь, о работе детсадов и школ.

По словам мэра, власть следит за ситуацией в учебных и воспитательных заведениях. И в общем за динамикой заболевания и госпитализациями в городе.

Напомним, Олег Рубан заявил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для зараженных коронавирусом.

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