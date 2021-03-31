Более 100 народных депутатов подписали обращение к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой после жалобы 25 000 работников агрохолдинга "Укрлендфарминг". Сбор подписей в Верховной Раде под этим обращением продолжается. Депутаты заявляют, что уже 5 лет аграрии сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны НАБУ из-за личностного конфликта Артема Сытника с акционером компании. Об этом сообщают "Українські новини".

Народные депутаты Украины призывают Ирину Венедиктову выполнить решение суда о передаче дел против акционера незаангажированным правоохранительным органам: суд установил, что директор НАБУ Артем Сытник имеет конфликт интересов, а 5-летнее давление НАБУ на компанию уничтожает созданные 30 000 рабочих мест и приводит к потерям для бюджета страны.

Об этом депутаты заявили вчера вечером на брифинге в Верховной Раде. В обращении к генпрокурору депутаты заявляют, что обеспокоены критической ситуацией, которая заключается в уголовном преследовании руководителя и основателя компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. "Это преследование вызывает подозрения в заангажированном отношении директора НАБУ Артема Сытника к компании и ее акционеру", - утверждают в обращении депутаты.

Парламентарии сообщают, что еще год назад в компании работало около 30 000 работников, 13 000 из которых по состоянию на 2021 уже потеряли работу из-за закрытия 37 предприятий. "За 10 лет агрохолдинг инвестировал в экономику Украины более 3 млрд долларов, в том числе благодаря привлечению средств иностранных инвесторов и кредитных средств, предоставленных компании международными финансовыми учреждениями.

Только за последние три года предприятия компании уплатили порядка 7,7 млрд грн налогов, создавали 1% ВВП Украины... Компания "Укрлендфарминг", предприятия которой расположены в 22 областях Украины, играет важную роль и в социальной жизни в городах и селах. Агрохолдинг оказывал социальную помощь 706 населенным пунктам Украины, работал с 298 000 арендодателями земельных паев", - говорится в обращении.

"У нас вызывает серьезное беспокойство 5-летнее преследования НАБУ этого предприятия без единого доказанного в суде нарушения со стороны компании и ее основателя", - пишут народные депутаты. - Все это время компания и бюджет страны несли финансовые и репутационные потери", - говорится в обращении. - Многолетнее уголовное преследование и закрытие таких известных в мире компаний, как "Укрлендфарминг", вредит национальным интересам нашего государства".

Депутаты призывают Генпрокурора взять под личный контроль соблюдение законности в упомянутых делах и исполнение решения Печерского районного суда в г. Киеве от 21.01.2021 года по делу № 757/1872/21-к.

"Обсуждается вопрос создания временной следственной комиссии по этому вопросу. Нашей целью является показать бизнесу, что парламент заботится о соблюдении законности, прав каждого украинца. Призываем генерального прокурора взять под личный контроль осуществление досудебного расследования, проверить законность его возбуждения и рассмотрения", - сообщил во время брифинга в Верховной Раде народный депутат Павел Павлиш. Член аграрного комитета Андрей Богданец заявил, что "крупнейшая компания страдает от несправедливости, …, а страна недополучает поступления в бюджет. Недопустимо, чтобы в европейском государстве было преследование частных компаний".

Напомним, что в решении Печерского районного суда г. Киева от 21.01.20121 года по делу № 757/1872/21-к указана необходимость рассмотреть ходатайство о разрешении спора о подследственности по уголовным производствам из-за конфликта интересов директора НАБУ Артема Сытника по делу против акционера компании "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.