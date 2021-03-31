Один квиток на орбіту коштуватиме 55 мільйонів доларів

Компанія SpaceX Ілона Маска представила членів екіпажу першої цивільної місії в космос. Очолить її голова однієї з технологічних компаній. З ним полетять ветеран військово-повітряних сил, підприємець, лікар і пілот.

Усі члени екіпажу будуть проходити комерційну підготовку на ракеті-носії Falcon 9 і космічному кораблі Dragon. Місію запланували на вересень цього року. Туристи проведуть на Міжнародній космічній станції 8 днів.

Братимуть участь у науково-дослідницьких та благодійних проектах. Один квиток на орбіту коштуватиме 55 мільйонів доларів.