SpaceX представила перший цивільний екіпаж [ Редактировать ]
Компанія SpaceX Ілона Маска представила членів екіпажу першої цивільної місії в космос. Очолить її голова однієї з технологічних компаній. З ним полетять ветеран військово-повітряних сил, підприємець, лікар і пілот.
Усі члени екіпажу будуть проходити комерційну підготовку на ракеті-носії Falcon 9 і космічному кораблі Dragon. Місію запланували на вересень цього року. Туристи проведуть на Міжнародній космічній станції 8 днів.
Братимуть участь у науково-дослідницьких та благодійних проектах. Один квиток на орбіту коштуватиме 55 мільйонів доларів.
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