Росія не підтримала поновлення режиму тиші на Донбасі [ Редактировать ]
Росія не підтримала поновлення режиму тиші на сході України. Таке заявила українська сторона в Тристоронній контактній групі. Напередодні відбулося чергове засідання, на якому Леонід Кравчук запропонував поновити режим припинення вогню з 1-го квітня.
Представники місії ОБСЄ погодилися з такою ініціативою. Проте російська делегація не підтримала пропозиції. Наступне засідання має відбутися 14 квітня.
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