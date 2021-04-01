Куба запускає щеплення власними вакцинами [ Редактировать ]
На Кубі планують щепити все населення до кінця року препаратом власного виробництва. Наразі дві вакцини - "Соберана" та "Абдала" - проходять останню фазу тестування.
Препаратами зацікавились Іран, Венесуела, Мексика і Ямайка. На власні ресурси Куба покладається через ембарго Сполучених Штатів. Водночас, рівень захворюваності на острові - один із найнижчих у світі.
Едуардо Мартінес, президент фармацевтичної компанії:
Наша держава економить гроші, приблизно - мільйони доларів, якщо враховувати успішні результати тестування вакцин. Але, зважаючи на ембарго і економічну ситуацію в країні, нам не вдалося б досягти таких успіхів, якби ми не почали розвивати фармацевтичну галузь ще 35 років тому.
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