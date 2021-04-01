Рівень захворюваності на острові - один із найнижчих у світі

На Кубі планують щепити все населення до кінця року препаратом власного виробництва. Наразі дві вакцини - "Соберана" та "Абдала" - проходять останню фазу тестування.

Препаратами зацікавились Іран, Венесуела, Мексика і Ямайка. На власні ресурси Куба покладається через ембарго Сполучених Штатів. Водночас, рівень захворюваності на острові - один із найнижчих у світі.

Едуардо Мартінес, президент фармацевтичної компанії: