Леся Никитюк поразила сменой имиджа (фото) [ Редактировать ]
Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото. Соответствующий кадр появился на странице звезды в Instagram.
Телеведущая продемонстрировала поклонникам новую стрижку и похвасталась тем, что похудела.
"А еще с утра была с длинным. Заодно и похудела", - подписала снимок Леся.
Поклонникам понравился новый образ Никитюк. Они отметили, что звезда с этой стрижкой выглядит органично и стильно.
"Давно бы так!", "Красотка", "Вам очень идет, Леся", "Очень органично", "Лучше, чем с длинными. Намного", - написали в комментариях юзеры социальной сети.
Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.
Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Актриса Ирина Безрукова впервые за долгое время высказалась о расставании со своим вторым супругом
Во вторник, 30 марта, в Киеве умер известный украинский продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый
Судебные приставы разыскивают актрису Анастасию Заворотнюк из-за долга
33-летняя американская актриса и певица Хилари Дафф в третий раз стала мамой
Украинская сольная певица Слава Каминская представила свою новую песню