Украинская звезда и телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников новым фото. Соответствующий кадр появился на странице звезды в Instagram.

Телеведущая продемонстрировала поклонникам новую стрижку и похвасталась тем, что похудела.

"А еще с утра была с длинным. Заодно и похудела", - подписала снимок Леся.

Поклонникам понравился новый образ Никитюк. Они отметили, что звезда с этой стрижкой выглядит органично и стильно.

"Давно бы так!", "Красотка", "Вам очень идет, Леся", "Очень органично", "Лучше, чем с длинными. Намного", - написали в комментариях юзеры социальной сети.

Ранее мы писали о том, что Леся Никитюк поразила фанатов смешным видео.

Напомним, ранее 50-летняя Наоми Кэмпбел оголилась для фото в свой день рождения, продемонстрировав поклонникам свою потрясающую форму. А Потап и Настя Каменских отпраздновали свою первую годовщину в статусе мужа и жены. Ранее, муж Наташи Королевой - Тарзан удивил поклонником откровенным фото в душе.

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