СБУ викрила шахрайську схему, за якою зловмисники фінансували російський криміналітет. Її організували кілька засуджених та їхні родичі.

Вони замовляли у підприємців товари через поштового оператора з платою після одержання. Потім випитували у продавців коди доступу до особистих кабінетів у електронному додатку, начебто щоби оформити доставку. До електронних кабінетів підв'язували номери своїх банківських карток і привласнювали гроші.

Далі кошти переказували на потреби організованих злочинних угруповань із Росії. За попередніми даними, зловмисники поцупили понад мільйон гривень.