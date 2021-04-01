СБУ викрили схему фінансування криміналітету з Росії [ Редактировать ]
СБУ викрила шахрайську схему, за якою зловмисники фінансували російський криміналітет. Її організували кілька засуджених та їхні родичі.
Вони замовляли у підприємців товари через поштового оператора з платою після одержання. Потім випитували у продавців коди доступу до особистих кабінетів у електронному додатку, начебто щоби оформити доставку. До електронних кабінетів підв'язували номери своїх банківських карток і привласнювали гроші.
Далі кошти переказували на потреби організованих злочинних угруповань із Росії. За попередніми даними, зловмисники поцупили понад мільйон гривень.
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