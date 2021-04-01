Аэропорт Катании прекратил работу из-за извержения вулкана Этна (фото) [ Редактировать ]
Источник: ANSA
Аэропорт Катании на итальянском острове Сицилия в четверг, 1 апреля, закрыл взлетно-посадочную полосу из-за извержения вулкана Этна. Об этом говорится в опубликованном в Twitter сообщении аэропорта.
"В связи с извержением вулкана Этна воздушное пространство в настоящее время закрыто. Ни один рейс не сможет приземлиться или взлететь из аэропорта Катании. Для получения информации об отмененных или перенаправленных рейсах свяжитесь с авиакомпаниями", - отмечается в сообщении.
✈️ Buongiorno viaggiatori! Oggi giovedì 1 aprile, a causa dell’eruzione dell’#Etna, potranno verificarsi ritardi sui voli in arrivo e in partenza.— Aeroporto di Catania (@CTAairport) April 1, 2021
Info in tempo reale su https://t.co/0UhJW0CVJO #CTAairport pic.twitter.com/RkR552XtZA
Агентство ANSA сообщает, что специалисты Национального института геофизики и вулканологии зафиксировали 17-е с начала 2021 года повышение вулканической активности. Кратер на юго-восточном склоне Этны выбросил столб пепла высотой более 9 км, возле него видны потоки лавы.
О пробуждении Этны ученые предупреждали в конце января. Этна является крупнейшим действующим вулканом в Европе и постоянно находится под наблюдением ученых. Как правило, его активность не представляет опасности населению. В последний раз Этна просыпалось в начале марта 2021 года.
Ранее "Подробности" писали, что фотограф снял уникальные кадры извергающегося вулкана в Исландии.
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