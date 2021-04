Аэропорт Катании на итальянском острове Сицилия в четверг, 1 апреля, закрыл взлетно-посадочную полосу из-за извержения вулкана Этна. Об этом говорится в опубликованном в Twitter сообщении аэропорта.

"В связи с извержением вулкана Этна воздушное пространство в настоящее время закрыто. Ни один рейс не сможет приземлиться или взлететь из аэропорта Катании. Для получения информации об отмененных или перенаправленных рейсах свяжитесь с авиакомпаниями", - отмечается в сообщении.

✈️ Buongiorno viaggiatori! Oggi giovedì 1 aprile, a causa dell’eruzione dell’#Etna, potranno verificarsi ritardi sui voli in arrivo e in partenza.

Info in tempo reale su https://t.co/0UhJW0CVJO #CTAairport pic.twitter.com/RkR552XtZA