"Пытался создать собственное уголовное царство": в Чернигове сообщили о подозрении "вору в законе" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Украине сообщили о подозрении второму "вору в законе". Речь идет о "Камо Московском", которого задержали в Киеве 5 января 2021 года и поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным следствия, 58-летний "авторитет", который является гражданином России, прибыл в Украину, чтобы взять под контроль местный криминалитет и скрыться от уголовной ответственности.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, "Камо Московски" пытался превратить спецприемник в филиал "зоны" и насадить там свои "понятия".
Он попытался создать собственное уголовное царство: начал влиять на других задержанных, контролировать "общак", налаживать новые связи с представителями криминалитета, которые находятся на свободе. Кроме того, помогал организовывать поставки наркотиков в учреждение содержания иностранцев.
"Камо Московский" контролировал соблюдение "воровских законов", решал конфликты между криминальными "авторитетами" и подстрекал других совершать преступления.
31 марта полицейские провели обыски в Черниговском пункте временного пребывания иностранцев, где изъяли наркотики.
"Камо Московскому" сообщили о подозрении в установлении или распространении преступного влияния лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины) и поставках наркотиков в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев (ч. 2 ст. 307 УКУ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
"Камо Московский" стал вторым "вором в законе", которому сообщили о подозрении по "воровской статье". Первым 4 февраля стал "Гига Озургетский".
Напомним, что 4 июня Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду грузин под предводительством "вора в законе" Левана Мирцхулавы, более известном в криминальной среде как "Пучур" или "Леван Сухумский".
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