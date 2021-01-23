Ему запретили въезжать в Украину на протяжении трех лет Источник: Національна поліція

39-летнего "вора в законе", выдворили за пределы Украины и запретили въезжать в страну на протяжении трех лет. Об этом сообщил сайт Национальной полиции.

По данным полиции, на днях в Киев прибыл "авторитет", чтобы встретиться с представителями криминальной среды и перераспределить денежные "потоки", полученных вследствие имущественных преступлений.

Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска. Оперативники установили его местонахождение.

"Правоохранители задержали "Зюзю" и доставили в Государственную миграционную службу Украины. 22 января этого гражданина изгнали за пределы страны", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали, недавно в Киевской области задержали "вора в законе" по кличке "Магало". Под прозвищем "Магало" среди криминалитета и правоохранителей известен 46-летний уроженец Грузии Катамадзе Реваз Джондоевич.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе".

Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

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