Из Украины выдворили опасного "вора в законе" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
39-летнего "вора в законе", выдворили за пределы Украины и запретили въезжать в страну на протяжении трех лет. Об этом сообщил сайт Национальной полиции.
По данным полиции, на днях в Киев прибыл "авторитет", чтобы встретиться с представителями криминальной среды и перераспределить денежные "потоки", полученных вследствие имущественных преступлений.
Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска. Оперативники установили его местонахождение.
"Правоохранители задержали "Зюзю" и доставили в Государственную миграционную службу Украины. 22 января этого гражданина изгнали за пределы страны", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщали, недавно в Киевской области задержали "вора в законе" по кличке "Магало". Под прозвищем "Магало" среди криминалитета и правоохранителей известен 46-летний уроженец Грузии Катамадзе Реваз Джондоевич.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе".
Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Італії тривають арешти очільників мафіозних угруповань. Там провели нову масштабну спецоперацію із затримання учасників клану "Ндрангети". 48 осіб вдалося заарештувати
Штовхав патрульних та хизувався своєю посадою - поліція спіймала за порушення ПДР заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. А під час спілкування виявилось - урядовець "Зе-команди" напідпитку
Штовхав патрульних та хизувався своєю посадою - поліція спіймала за порушення ПДР заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. А під час спілкування виявилось - урядовець "Зе-команди" напідпитку
І знову моторошне вбивство, і знову в Одесі. Там затримали скривавленого чоловіка з людською головою в руках! Усе було так: в обід неадекватного молодика помітили люди і зателефонували у поліцію
Політик повернувся в Росію після 5 місяців лікування у Німеччині, та на батьківщині підготували Навальному "теплий" прийом - як прийняли опозиціонера?