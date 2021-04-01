Стягивание войск России к границам Украины: США усилили разведку [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки обеспокоены обострением ситуации на Донбассе и информацией о стягивании Россией своих войск к границе с Украиной. Об этом сообщают американские издания Politico и The New York Times.
Европейское военное командование США решило усилить уровень наблюдения.
По данным американских СМИ, на этой неделе Европейское военное командование США повысило уровень наблюдения с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса". Этот уровень, как отмечают в NYT, является самым высоким. Уровень решили повысить после того, как российские войска в течение нескольких дней не покинули приграничный с Украиной район.
Представитель Европейского командования капитан Вэнди Снайдер отказалась ответить Politico на вопрос об уровнях наблюдения, сославшись на секретность, но уточнила, что командование "очень внимательно следит за ситуацией".
Как пишет Politico, в последнее время Россия демонстрирует необычную активность в регионе. Так, в понедельник, 29 марта, самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух из-за необычно большого количества полетов российских истребителей и бомбардировщиков вблизи границ союзников.
Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе.
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