ВОЗ заявила о пугающих темпах вакцинации от коронавируса в Европе [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что обеспокоены темпами вакцинации от коронавирусной инфекции на территории Европы.
В настоящее время там фиксируется рост заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах, несмотря на то, что сейчас проводится иммунизация населения. В течении прошлой недели 1,6 миллионов людей инфицировались, еще 24 тысячи умерли от инфекции.
Вакцины - это наш лучший выход из этой пандемии. Они не только работают, но и очень эффективно предотвращают заражение. Однако внедрение этих вакцин происходит недопустимо медленно.
Отмечается, что в связи с низкими темпами вакцинации в Организации отметили необходимость сохранения прежних мер здравоохранения и социальной защиты.
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Кроме того, ВОЗ призвала производителей вакцин увеличить поставки. Прививки вакциной AstraZeneca, как показали новые данные в США, оказались безопасными и эффективными, несмотря на производство препарата в различных странах, в частности, южнокорейским SKBioScience и Институтом сыворотки крови в Индии.
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