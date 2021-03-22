За весь период вакцинации в стране сделали более 9,1 миллионов прививок/ фото: RFI

В Государстве Израиль заявили о полной вакцинации 50,2% населения. Страна является одним из лидеров по темпам вакцинации граждан в мире.

В настоящее время первую дозу препарата получили 57,1% жителей. При этом, за весь период кампании по вакцинации в стране сделали 9 711 316 прививок.

Отмечается, что в общем во всех мировых государствах сделано 447 003 353 прививок. Больше всего - в США - 124 481 412 иммунизаций, 24,5% в стране получили по крайней мере одну дозу вакцины, а полностью вакцинированы - 13,3%.

Читайте также, Израиль не признает вакцину Covishield, которой прививают украинцев. В настоящее время Киев и Тель-Авив договаривается о туристических поездках граждан двух стран и о взаимном признании паспортов вакцинации.

Кроме того, в Израиле начали бесплатно прививать от коронавируса иностранцев. Бесплатно вакцинируют иностранцев, многие из которых не имеют документов, ни страховки, на прививочные пункты их зазывают с помощью плакатов на нескольких языках - английском, тигринском, русском и арабском.

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