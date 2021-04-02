Майже 20 тисяч: в Україні погіршується ситуація з поширенням COVID-19 [ Редактировать ]
Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні стрімко погіршується. Минулої доби інфікувалося 19 тисяч 800 людей. Померло 433. І кількість заражень, і смертей - найвища від початку пандемії, зауважили в МОЗі.
Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та Харківщині. Одужало понад десять тисяч пацієнтів.
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Найвища статистика заражень на Одещині, Дніпропетровщині, Львівщині та у Києві
Найвищі показники поширення коронавірусу на Львівщині, Одещині, Житомирщині та Київщині. За весь час пандемії коронавірус забрав життя 30 тисяч українців. За місяць антиковідної вакцинації в країні щепилося 111 тисяч людей
Сьогодні в Україні встигли щепити більше ніж 108 тисяч людей. До листа очікування записалися ще майже 300 тисяч. Поки що їх вакцинуватимуть "Ковішилдом"