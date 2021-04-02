Кількість заражень і смертей - найвища від початку пандемії

Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні стрімко погіршується. Минулої доби інфікувалося 19 тисяч 800 людей. Померло 433. І кількість заражень, і смертей - найвища від початку пандемії, зауважили в МОЗі.

Найбільше інфікувань на Львівщині, Одещині та Харківщині. Одужало понад десять тисяч пацієнтів.