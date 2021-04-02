Українське сміття шукають із космосу. Нелегальні звалища виявляють за допомогою супутників. Завдяки такому моніторингу вже зафіксували понад пів сотні незаконних смітників. Як саме працює система - дивіться далі.

Україна потопає у смітті. Лише офіційних сміттєзвалищ налічують майже 5,5 тисяч. Та окрім них є ще й нелегальні. Ось одне з таких. З обох боків від нього ми бачимо дерева, зелену зону. А якщо зазирнути глибше - тисячі порожніх пляшок, харчових відходів, обгорток та упаковок.

Богдан, місцевий активіст, зазначає, що забруднених ділянок у столиці досить багато. Та найбільше обурює те, що непотріб знаходиться поблизу житлових будинків.

Богдан, активіст:

Якщо ви пройдете по кругу, то ви побачите скільки шприців, скільки стяжок на руки, і взагалі скільки всього сміття тут накидано.

Активісти скаржаться, що купа сміття постійно зростає, а місцева влада не вживає жодних заходів.

Віктор Ляховенко, голова громадської організації:

Як ми з вами бачимо дана локація існує тут вже не один, мабуть, рік, але чомусь ніхто не прибирає її.

Втім, чиновники зазначають - відповідальність за благоустрій ділянки на власнику території - будівельній компанії, яка поруч зводить будинок. І туди вже відправили листа з проханням прибрати непотріб. Нині виявляти місця, де з'являються несанкціоновані смітники, стало легше.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним космічним агентством запустили пілотний проєкт з пошуку сміттєзвалищ. Завдяки супутниковому моніторингу з лютого вже зафіксували 80 смітників, з яких дві третини - незаконні.

В'ячеслав Вишняков, начальник групи обробки даних ДЗЗ Національного центру управління та випробування космічних засобів:

Була здійснена зйомка, підбір космічних знімків на зазначену ділянку, в даному випадку це київська область, знімки були підібрані, фахівцями вони були оброблені, далі формується векторний шар ділянок, які визначили, визначається їх загальна площа, визначається найближчий населений пункт.

Приміром, ось так виглядає карта моніторингу сміттєзвалищ селища Підгірці. Бачимо, що мотлоху тут накопичено вже більше, ніж дозволено. А це ділянка з відходами поблизу Яготина. Всього в півсотні метрах від неї - поле фільтрації води.

Шахматенко Роман, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів:

Далі, коли відпрацюємо київську область, ми підемо по всіх областях, по всіх містах і таким чином встановимо всю ситуацію, повну картинку по Україні.

Долучитися до створення сміттєвої онлайн мапи може кожен охочий. Достатньо лише зареєструватися на сайті та розмістити фото з координатами несанкціонованого звалища відходів.