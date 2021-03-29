Вооруженные силы Украины проведут антитеррористические учения на линии соприкосновения на Донбассе. Они пройдут возле населенного пункта Счастье 30-31 марта. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Тренировка пройдет в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастье с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

В штабе ООС попросили граждан при передвижении по городу иметь документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что в пятницу, 26 марта, в результате вражеского минометного обстрела населенного пункта Шумы на Донбассе погибли четверо украинских военных. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он проведет переговоры со всеми лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия и Франция).

После обострения ситуации глава государства отправил на Донбасс начальника Генерального штаба Украины Сергея Корнийчука.

Напомним, что с 23 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

В понедельник, 29 марта, советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил о том, что речь о выходе Украины из режима перемирия пока даже не идет.