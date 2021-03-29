ВСУ начинают военные учения на Донбассе [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины проведут антитеррористические учения на линии соприкосновения на Донбассе. Они пройдут возле населенного пункта Счастье 30-31 марта. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Тренировка пройдет в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастье с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.
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Напомним, что в пятницу, 26 марта, в результате вражеского минометного обстрела населенного пункта Шумы на Донбассе погибли четверо украинских военных. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время он проведет переговоры со всеми лидерами "нормандской четверки" (Германия, Россия и Франция).
После обострения ситуации глава государства отправил на Донбасс начальника Генерального штаба Украины Сергея Корнийчука.
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