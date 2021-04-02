Канадские военнослужащие на параде в честь Дня независимости Украины в Киеве, 24 августа 2017 года Источник: РИА Новости

Страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны повысить свою боевую готовность. С таким предложением выступил заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи обсуждалось обострение конфликта на Донбассе, наращивание присутствия российских войск вблизи украинской границы и способы сдерживания российской агрессии.

Замглавы Офиса президента подчеркнул, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные военные учения Украины и Альянса. Они должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.

Читайте также Стягивание войск России к границам Украины: США усилили разведку

Послу Канады доложили о скоплении российских войск у границ Украины. Угрозу евроатлантической безопасности составляют масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые запланированы в сентябре текущего года.

Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано общими усилиями.

В четверг, 1 апреля, Роман Машовец провел встречу с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым, в ходе которой возможные пути совместного реагирования на российскую угрозу.

Замглавы Офиса президента сообщил, что у границы Украины наблюдается скопление российских войск. И призвал провести совместные учения ВСУ с военными НАТО и организовать совместные с авиацией НАТО воздушные патрули. В Офисе президента уверены, что это будет способствовать стабилизации ситуации с безопасностью в регионе.

Читайте также ВСУ нарастят военные группировки на Донбассе и крымском направлении - Хомчак

Напомним, что 1 апреля, послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.

Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".