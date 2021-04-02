У Зеленского призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны повысить свою боевую готовность. С таким предложением выступил заместитель главы Офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с послом Канады Ларисой Галадзой, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи обсуждалось обострение конфликта на Донбассе, наращивание присутствия российских войск вблизи украинской границы и способы сдерживания российской агрессии.
Замглавы Офиса президента подчеркнул, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные военные учения Украины и Альянса. Они должны включать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты. Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, граничащих с Украиной.
Послу Канады доложили о скоплении российских войск у границ Украины. Угрозу евроатлантической безопасности составляют масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые запланированы в сентябре текущего года.
Такие действия Российской Федерации бросают вызов безопасности Украины и НАТО, что должно быть сбалансировано общими усилиями.
В четверг, 1 апреля, Роман Машовец провел встречу с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым, в ходе которой возможные пути совместного реагирования на российскую угрозу.
Замглавы Офиса президента сообщил, что у границы Украины наблюдается скопление российских войск. И призвал провести совместные учения ВСУ с военными НАТО и организовать совместные с авиацией НАТО воздушные патрули. В Офисе президента уверены, что это будет способствовать стабилизации ситуации с безопасностью в регионе.
Напомним, что 1 апреля, послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.
Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".
по теме
В Офисе президента Украины и Кремле объяснили отсутствие президента Украины на переговорах лидеров России, Франции и Германии, где обсуждалась ситуация на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заверил, что переговоры не были подменой "минского формата", в рамках которого переговоры проводятся с участием Украины
Секретарь СНБО считает, что слово "Донбасс" навязаны Киеву страной-агрессором и создают новые предпосылки для начала разговоров о развале Украины
В пятницу, 2 апреля, заместитель главы МИД России Андрей Руденко прокомментировал слухи о том, что военный конфликт между Украиной и Россией возможен
В Соединенных Штатах Америки обеспокоены обострением ситуации на Донбассе и информацией о стягивании Россией своих войск к границе с Украиной
Росія має взяти на себе зобов'язання щодо стабілізації ситуації на Донбасі. Про це заявили у президента Франції Еммануеля Макрона за підсумками тристоронніх переговорів із Ангелою Меркель та очільником Кремля