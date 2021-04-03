Атака на Капітолій: поліція з'ясовує мотиви нападника [ Редактировать ]
Нова атака на Капітолій. Невідомий протаранив огорожу комплексу. Двоє людей загинули. Один із них був офіцером. Про деталі нападу далі в сюжеті.
Новий напад на адміністративну будівлю у США. У небезпеці знову Капітолій. Невідомий намагався протаранити огорожу з північного боку конгресу. Та врізався в бетонний блок перед в'їздом до головної будівлі Капітолію.
Йогананда Піттман, виконувачка обов'язків начальника поліції Капітолію:
Чоловік у синьому седані протаранив своїм авто Північний кордон Капітолію США, поранивши двох офіцерів поліції. Департамент негайно заблокував територію Капітолію. Чоловік вийшов з машини з ножем і побіг до наших офіцерів. Принаймні один поліцейський дістав зброю і вистрелив у підозрюваного.
Під колеса нападника потрапили двоє поліцейських. Їх одразу ушпиталили. Згодом, у лікарні один офіцер помер. Його звали - Вільям "Біллі" Еванс. Чоловік віддав службі в поліції 18 років життя.
Йогананда Піттман, виконувачка обов'язків начальника поліції Капітолію:
Двох офіцерів поліції Капітолія США було доставлено до двох різних лікарень, і я з дуже великим сумом повідомляю, один із офіцерів помер від отриманих поранень.
У поліції повідомляють, нападник не мав при собі вогнепальної зброї. Проте кидався на офіцерів із ножем. Тоді поліціянти відкрили вогонь. Зловмисник від поранень помер у лікарні. Його особу вже ідентифікували. Ним виявився 25-річний афроамериканець - Ноа Грін. За кілька тижнів до атаки чоловік писав у соціальних мережах, що уряд "намагається контролювати його розум".
Роберт Конті, начальник відділу поліції столиці:
Схоже, це не пов'язано з тероризмом. Проте ми однозначно продовжуватимемо розслідування, щоб перевірити, чи існує хоч якийсь зв'язок із терористичними угрупованнями.
На знак жалоби через загибель поліцейського - на будівлі Капітолію приспустили прапори. А президент Джо Байден висловив співчуття родині загиблого та постраждалим
Я і моя дружина Джилл хочемо висловити співчуття родичам постраждалих та загиблого офіцера. Наразі дуже складний час для тих, хто захищає Капітолій. Вони виконують важливу роботу. І за це я хочу висловити їм величезну подяку.
У день нападу в Капітолії - конгресменів не було. Але працювали інші співробітники адміністрації. Тепер будівля під посиленою охороною.
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