Нова атака на Капітолій. Невідомий протаранив огорожу комплексу. Двоє людей загинули. Один із них був офіцером. Про деталі нападу далі в сюжеті.

Новий напад на адміністративну будівлю у США. У небезпеці знову Капітолій. Невідомий намагався протаранити огорожу з північного боку конгресу. Та врізався в бетонний блок перед в'їздом до головної будівлі Капітолію.

Йогананда Піттман, виконувачка обов'язків начальника поліції Капітолію:

Чоловік у синьому седані протаранив своїм авто Північний кордон Капітолію США, поранивши двох офіцерів поліції. Департамент негайно заблокував територію Капітолію. Чоловік вийшов з машини з ножем і побіг до наших офіцерів. Принаймні один поліцейський дістав зброю і вистрелив у підозрюваного.

Під колеса нападника потрапили двоє поліцейських. Їх одразу ушпиталили. Згодом, у лікарні один офіцер помер. Його звали - Вільям "Біллі" Еванс. Чоловік віддав службі в поліції 18 років життя.

Йогананда Піттман, виконувачка обов'язків начальника поліції Капітолію:

Двох офіцерів поліції Капітолія США було доставлено до двох різних лікарень, і я з дуже великим сумом повідомляю, один із офіцерів помер від отриманих поранень.

У поліції повідомляють, нападник не мав при собі вогнепальної зброї. Проте кидався на офіцерів із ножем. Тоді поліціянти відкрили вогонь. Зловмисник від поранень помер у лікарні. Його особу вже ідентифікували. Ним виявився 25-річний афроамериканець - Ноа Грін. За кілька тижнів до атаки чоловік писав у соціальних мережах, що уряд "намагається контролювати його розум".

Роберт Конті, начальник відділу поліції столиці:

Схоже, це не пов'язано з тероризмом. Проте ми однозначно продовжуватимемо розслідування, щоб перевірити, чи існує хоч якийсь зв'язок із терористичними угрупованнями.

На знак жалоби через загибель поліцейського - на будівлі Капітолію приспустили прапори. А президент Джо Байден висловив співчуття родині загиблого та постраждалим

Я і моя дружина Джилл хочемо висловити співчуття родичам постраждалих та загиблого офіцера. Наразі дуже складний час для тих, хто захищає Капітолій. Вони виконують важливу роботу. І за це я хочу висловити їм величезну подяку.

У день нападу в Капітолії - конгресменів не було. Але працювали інші співробітники адміністрації. Тепер будівля під посиленою охороною.