Україна робить усе можливе для того, аби отримати черговий транш від МВФ цього року. Про це в неділю ввечері, 5 квітня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Ми робимо все можливе для того, щоб домовитись. Це досить непрості перемовини. Те, що ми постійно спілкуємося онлайн, також докладає певних незручностей... В онлайн-спілкуванні ви втрачаєте дуже багато часу на пошук компромісів там, де, можливо, ви б швидше знайшли рішення. Плюс різниця в часі також додає певних проблем. Але в цілому ключове наше завдання - це виконати домашнє завдання. І тоді, я думаю, що проблем із МВФ не має бути", - сказав він.

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За словами міністра, у 2020 році Конституційний суд прийняв декілька рішень, які відкинули Україну до попередніх програм.

"Тобто основні ключові перепони в співпраці - це не про нові зобов'язання, це про зобов'язання попередніх періодів, які ми маємо, знову ж таки, відновити", - підкреслив Марченко.

Він також зазначив, що останнім часом спостерігається прогрес у перемовинах.

"І останній дзвінок, який був у прем'єр-міністра - він свідчить про те, що ми зараз наближаємося до порозуміння по деяких питаннях, які ще буквально місяць - два місяці тому було складно реалізовувати. Зараз ми вже бачимо світло в кінці тунелю. Тому ми йдемо за цим сценарієм, він для нас основний. І ми зараз до нього максимально наближаємося", - сказав міністр.

Марченко також запевнив, що проблем із карантинними виплатами ФОПам не буде, оскільки на виплати підприємцям використають перехідний залишок ковідного фонду.

"4% ВВП ми втратили фактично через ковідний рік. Але це падіння є досить таки незначним у порівнянні з іншими країнами. Ми тут зробили все можливе, і в нас вплив на економіку, на бюджет був мінімальний", - додав глава Міністерства фінансів.

Раніше ми писали про те, що МВФ висунув Україні нові умови для отримання кредитного траншу.

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