Суд в Єрусалимі відновив слухання щодо Біньяміна Нетаньягу. Їх відклали через епідемію та дочасні вибори в країні. Нагадаю, сімдесяти однорічного прем'єра звинувачують в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Проти нього відкрито три провадження. Сьогодні суд має заслухати сторону обвинувачення. Сам Нетаньягу усе відкидає.

Окрім судових справ, він цими днями також має сформувати нову коаліцію, як лідер партії, що перемогла на виборах.