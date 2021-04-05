Бывший милиционер и налоговик Андрей Гмырин стал смотрящим Офиса президента за фискальным рынком. Об этом пишет главный редактор Цензор.net Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники.

По его данным, новая "вертикаль" в ОП сформировалась под руководством Андрея Ермака. В ней Олег Татаров курирует силовиков и деятельность главы ГФС Вадима Мельника. Гмырин стал смотрящим за теневыми потоками - контрафактные сигареты и спирт, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. Бутусов сообщил, что Гмырин регулярно появляется в ОП. Например, с 1 по 17 марта он был в здании по меньшей мере 6 раз. В последний раз в Офисе его видели утром 17 марта.

Как сообщил Бутусов, Ермак использует Татарова и Гмырина для расширения своего влияния. В частности, он планирует сменить руководителей Налоговой и Таможенной служб на лояльных к себе людей. Например, на место действующего главы налоговой Любченко Ермак продвигает Александра Кучеренко - кадрового налоговика и бывшего коллегу Гмырина.

Несмотря на то, что ГФС находится в стадии ликвидации, с подачи Татарова Гмырин получил все необходимые полномочия и влияние. "Старая милицейская "гвардия" удовлетворяет кадровый и финансовый голод ОП и расширяет зоны своего влияния. Им нужно спешить - через несколько месяцев полномочия ГФС закончатся полностью. И нужно перепрыгнуть в какие-то другие кресла. Идеально для них - если и Бюро экономической безопасности, и таможня, и налоговая будут в одних руках", - считает Бутусов.

Гмырин родился в 1983 году. С 2005 по 2013 годы работал в МВД, занимался борьбой с экономической преступностью. В 2015-2017 был помощником главы Фонда госимущества Игоря Билоуса. С 2019 года - доцент кафедры Университета ГФС.