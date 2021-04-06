Греція відчиняє магазини після п'яти місяців карантину [ Редактировать ]
Після п'яти місяців жорсткого карантину в Греції відчиняються магазини. Окрім продуктових, працюватимуть і крамниці роздрібної торгівлі. Щоправда, за новими правилами.
Аби потрапити в торгівельний зал, грекам треба спочатку записатися на конкретний час. На шопінг також встановили ліміт - не більше ніж три години.
Послаблення влада запроваджує, щоб підтримати бізнес і допомогти економіці. Хоча кількість нових інфікованих в країні за останній місяць стрімко зросла.
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