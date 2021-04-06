Після п'яти місяців жорсткого карантину в Греції відчиняються магазини. Окрім продуктових, працюватимуть і крамниці роздрібної торгівлі. Щоправда, за новими правилами.

Аби потрапити в торгівельний зал, грекам треба спочатку записатися на конкретний час. На шопінг також встановили ліміт - не більше ніж три години.

Послаблення влада запроваджує, щоб підтримати бізнес і допомогти економіці. Хоча кількість нових інфікованих в країні за останній місяць стрімко зросла.