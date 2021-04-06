Послаблюють карантинні обмеження і у Португалії. До навчання повертаються учні середньої та старшої школи. Для індивідуальних занять відчиняють спортзали.

Ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів на терасах: у будні до, а у вихідні та свята лише до обіду. В інший час можна подавати страви навиніс. Відчиняють свої двері також культурні установи.

Марія Антонія Амарал, директорка Лісабонського замку: