Португалія повертає дітей до школи та відчиняє спортзали [ Редактировать ]
Послаблюють карантинні обмеження і у Португалії. До навчання повертаються учні середньої та старшої школи. Для індивідуальних занять відчиняють спортзали.
Ресторанам і кафе дозволили приймати відвідувачів на терасах: у будні до, а у вихідні та свята лише до обіду. В інший час можна подавати страви навиніс. Відчиняють свої двері також культурні установи.
Марія Антонія Амарал, директорка Лісабонського замку:
Сьогодні особливий день. Нарешті відчиниться замок. Для нас це важливо. Ми всі раді повернутися до роботи. Крім того, у нас є велика перевага - більше як 90 відсотків нашого музею розміщені просто неба.
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