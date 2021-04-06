"Финансировать режим не имеем права": Садовой отказался покупать белорусские автобусы [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Львов не будет покупать 100 автобусов производства белорусского завода "МАЗ". Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовой.
Он напомнил, что белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Она предложила самую низкую цену и обошла украинских конкурентов. Власти города обратились к Европейскому инвестбанку с просьбой провести этот тендер повторно.
Революция и развитие демократического общества - это дело белорусского народа. Но финансировать "режим" мы не имеем права. В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке. Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться?
Мэр Львова обратился в Кабмин с просьбой ввести защитные тарифы или пошлину на закупку общественного транспорта за рубежом.
Садовой призвал мэров других украинских городов, которые тоже закупают общественный транспорт, Садовой "выбирать своего производителя".
Ранее сообщалось, что в Беларуси резко ужесточили наказание за митинги и запрещенную символику.
Напомним, что Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. В ответ президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ввести санкции против Украины, в частности закрыть границу для ввоза украинских товаров.
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