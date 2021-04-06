Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщил в Facebook председатель суда Павел Вовк.

Я понимаю, в это трудно поверить, но в ОАСК снова обыски и снова НАБУ. Два проваленных уголовных дела - одно даже не довели до суда, второе - грозились передать в суд, но пока так и не удосужились. Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд. В итоге они пришли к нам снова.

При этом судья Вовк никак не прокомментировал сообщение, которое ранее распространил в своем Telegram-канале бывший народный депутат, а ныне и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко о том, что НАБУ якобы задержала брата главы ОАСК при получении $100 тыс., предназначавшихся для самого Вовка.

В пресс-службе НАБУ по этому поводу сообщают следующее:

НАБУ и САП разоблачили "на горячем" двух адвокатов, которые обещали за 100 тыс. долл. США через председателя ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия. Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Один из них является близким родственником председателя ОАСК. Сейчас это вся информация, которую мы можем разгласить, учитывая тайну следствия.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в Окружном админсуде Киева в июле 2020 года, в связи с так называемым "делом Майдана". Тогда в ОАСК это расценили как попытку дискредитации.

Впоследствии были предъявлены обвинения главе ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также на тот момент председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Их обвинили в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. В Офисе президента тем временем подготовили проект закона о ликвидации ОАСК.

Ранее сообщалось, что глава ОАСК предлагает ввести в Украине должности мировых судей.