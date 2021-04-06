На Донбасі загинули українські військовослужбовці [ Редактировать ]
На фронті знову втрати. Сьогодні на сході країни загинули двоє наших захисників. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".
Поблизу Невельського наші позиції потрапили під ворожий мінометний вогонь. Один армієць зазнав поранення, йому надали оперативну допомогу, але під час евакуації він помер. Ще один боєць загинув біля селища Степне - там військовий автомобіль підірвався на міні.
Нагадаємо, напередодні на передовій загинули ще двоє наших оборонців. Один з них - молодший сержант Віктор Гелебрант. Ворожий снайпер поцілив йому в голову. Про це повідомили в прес-службі 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.
Загалом минулої доби зафіксовано 7 атак з боку бойовиків.
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