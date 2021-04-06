"Опозиційна платформа - За життя" закликає створити вітчизняну вакцину проти коронавірусу - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Україна мала б виробляти власну вакцину від коронавірусу. Тоді й проблем із її постачанням не було б, і довіра до такої сироватки в людей була б вищою. Так вважають в опозиції.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Вакцинацию провалили, потому что тотальное недоверия к власти. Потому что пять раз меняли дату начала вакцинации. Три раза меняли саму вакцину, которая будет. Пренебрегли нашими советами, нашими предложениями потому что надо было начинать производство собственной вакцины еще в начале эпидемии. Уже тогда было понятно, что это надолго и надо вакцинироваться тем, что производим сами. Не может страна в 40 миллионов людей висеть на импорте, побираться по миру, ходить где-то, выпрашивать что-то.
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