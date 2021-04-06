Україна мала б виробляти власну вакцину від коронавірусу. Тоді й проблем із її постачанням не було б, і довіра до такої сироватки в людей була б вищою. Так вважають в опозиції.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":