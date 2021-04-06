Черга, в якій доводиться стояти мало не цілий день. Кияни змушені годинами чекати на спецперепустки для проїзду в транспорті. Чиновники виявилися не готовими до такої кількості охочих їх отримати.

Багато хто не може домогтися видачі дозволів уже два дні. Як усе відбувається?

Ось так розпочався ранок у Департаменті промисловості КМДА. Кілька десятків людей вишикувалися за перепустками на громадський транспорт. Ольга в черзі вже восьму годину.

Ольга, представник мережі супермаркетів:

Нам потрібно дві тисячі у на маркети по Києву. Люди не можуть дістатися до роботи. Ми забезпечуємо харчовою продукцією пів Києва. Сьогодні з одинадцятої години.

Люди розлючені. Спілкуватися не бажають. До того ж, бояться взагалі не отримати перепустки через критику.

Підприємці скаржаться: перепусток не вистачає. Отримують у декілька разів менше, ніж необхідно.

Світлана, підприємиця:

Из двадцати пяти человек - дали шесть. Может еще дадут - я уйду счастливая. Будем делить потом на всех как получится. Один будет работать за четверых.

У КМДА зауважують: багато підприємців не подали вчасно паперові, або електронні заяви. Тому й черга. І обіцяють видати перепустки всім, хто в черзі, не зважаючи на кінець робочого дня.

Володимир, співробітник департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА:

Вот сегодня с семи утра начали получать, и вот сейчас рабочий день закончен и ми видаем физически очень много. Но все кто стоят, они получат - просто человеческий фактор. Сегодня более пятисот человек.

За даними КМДА, видали загалом понад 60 тисяч перепусток підприємцям На завтра в цьому департаменті вже немає жодної.