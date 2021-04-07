Кияни через локдаун масово пересіли на велосипеди та інші гаджети для пересування. Попит на ровери зріс просто шалено. На електросамокати - теж. При чому стосується це як продажу, так і оренди.

Паличка-виручалочка в локдаун і просто зручний засіб пересування. Хтось пересів на електросамокат...

Машина под офисом, я поездил по делам, сейчас в офис. - Удобней на самокате? - Сейчас да, в локдаун точно. Без пробок классно, правда эти слезы немного.

Спочатку на роботу, тепер вже не на роботі. Але вже звикла. Чотири рази в день не набігаєшся, а це дуже виручає.

Хтось - на велосипед... свій чи орендований.

Це перша моя поїздка насправді. Таксі дорого, транспорт не працює, а їхати треба з лівого на правий берег.

С "Арсенальной" вот пешочком иду. Транспорт закрыли, надо как-то развлекать себя.

Ореста чи не щодня їздить на самокаті на роботу. До його покупки підштовхнув і минулорічний локдаун.

Ореста Бріт, жителька Києва:

По дорозі навіть на роботу отримуєш таку дозу задоволення, дихаєш свіжим повітрям, не контактуєш з людьми, не використовуєш таксі, не використовуєш транспорт. Займає буквально 3-5 хвилин, щоб добратись на роботу, пішки 15.

Навіть для любителів високих підборів проїхатися самокатом - не проблема!

Ціни - різні. Можна знайти і за 7 тисяч, і за 25. Усе залежить від характеристик. Продавці кажуть: зараз попит зріс.

Михайло Уманець, власник мережі магазинів:

Сейчас сезон, начало сезона. По этому, это нормальная ситуация, что увеличился спрос. Да, покупают больше, обращений больше, но больше связано с теплой погодой.

А от попит на прокат велосипедів зріс і через локдаун. Удвічі порівняно з минулим тижнем.

Олексій Кладов, співзасновник компанії з прокату велосипедів:

Очень активные поездки в утреннее время, когда все едут на работу, до 10 часов дня, и начинается еще пик с 18, с 17 часов и до 20 активно. Вчера у нас одновременно больше 500 велосипедов находилось в поездке, в движении.

Збільшились і дистанції. Тож поки погода не зіпсувалась кияни їдуть на роботу з вітерцем.