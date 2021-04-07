Норвежские спасатели в Северном море провел спецоперацию по эвакуации моряков из неуправляемого дрейфующего корабля Eemslift Hendrik, которое находится на расстоянии 74 километров от берегов страны.

Члены экипажа судна, пытаясь спасти свои жизни, выпрыгивали с палубы в воду, где их также подбирали спасательные лодки. А остальных забирали из корабля.

Отмечается, что в топливных резервуарах судна находится 350 тонн нефти и 50 тонн горючего в виде дизеля, которое начало разливаться в море. В настоящее время спасатели заняты предотвращением разлива продуктов, а также вернуть управление аварийному кораблю.

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Кроме того, в Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем. Экипаж судна "Волго Балт 179" состоит из 13 человек, 12 мужчин и женщины, все граждане Украины, сухогрузу было 48 лет, он направлялся в румынский порт Констанца.

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