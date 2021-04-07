Що буде з економікою? Зростання чи нова криза? Директор МВФ саме сьогодні має оголосили прогноз для окремих країн і для світу в цілому. А у штатах вже спрогнозували, коли країна відійде від наслідків коронавірусу. Дмитро Анопченко розкаже все детально.

Весняний саміт МВФ та Світового банку, хоч і він зараз віртуальний, - час, коли традиційно оголошують економічні прогнози. Глобальний, від Крісталіни Георгієвої, почуємо вже за кілька годин. А ось щодо Штатів, то вже з'явилась ясність.

Новий міністр фінансів США Джаннет Йеллен обіцяє швидке відновлення американської економіки й називає термін - 2022. Прогнозує: наступного року штати зможуть забезпечити повну зайнятість населення, тобто тимчасове різке зростання безробіття, спричинене пандемією, країна подолає.

На сьогодні кількість тих, хто залишився без заробітку - 6%. Бізнес оживає, у березні робочих місць побільшало майже на мільйон, але цього року ще не варто чекати повернення до докризових показників. Йеллен також очікує, що штати "підтягнуть" за собою і світову економіку. Тобто у 2022 зросте і світовий ВВП.

Джаннет Йеллен, міністр фінансів США:

Ми будемо дуже обережні з огляду на уроки фінансової кризи: не припиняйте допомогу надто швидко. Ми мотивуватимемо всі країни, які мають таку можливість, дотримуватися цієї політики, щоб підтримати глобальне зростання показників та досягти відновлення світової економіки.

Водночас нова владна команда, навіть попри всі ці прогнози, обіцяє не припиняти фінансову підтримку бізнесу та людей. Адміністрація Байдена також "заливатиме" країну грошима. Тобто нові мільярдні транші нададуть для підприємців, а американці ще не раз отримають так званий stimulus check - допомогу від держави.

Ну, а щодо світу, тут усі чекають сьогоднішнього прогнозу від директора-розпорядника МВФ, який і лідерам країн прояснить, яким буде рік і як зміниться ситуація на ринках.