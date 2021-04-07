Мало не щодня в Україні влаштовують бунти

Та попри цю компенсацію проти локдауну мало не щодня влаштовують бунти. Сьогодні одразу в кількох містах протестували торгівці. Емоційно, втім - мирно. Більше розкажуть наші кореспонденти.

Крики, штовханина й перекритий рух громадського транспорту. Так у Запоріжжі кілька десятків підприємців центрального ринку вимагали скасування карантинних обмежень.

Від суботи в місті локальний локдаун. Під забороною робота торговельно-розважальних комплексів, спортивних залів та непродовольчих ринків. Відтак торговці вимагали від місцевих чиновників скасувати обмеження щодо їхньої роботи. Кажуть - вклали гроші в товар, а продати ніяк.

До того ж, їхні павільйони стоять просто неба на свіжому повітрі. Розійшлися протестувальники лише після того, як чиновники пообіцяли провести в мерії нараду та разом подумати над їхньою пропозицією.

Гаряче сьогодні було й у "червоному" Миколаєві. Десятки представників малого бізнесу зібралися біля мерії через незгоду з обмеженнями. Більшість торгівлю не припинили, бо вважають, що можуть працювати, як і супермаркети.

Если закрывать, то на две недели всех. Всех на две недели. Всех.

Пікетувальники переконані: їхні права порушені. Адже заробітку немає, а відтак і сплачувати оренду чи комірне нічим. При цьому отримати допомогу багатьом фопівцям торік так і не вдалося.

працівниця ринку:

Что вы вобще делаете для предпринимателей, кроме того, что собираете с них налоги?

До пікетувальників вийшов очільник Миколаєва, його аргументи про велику кількість нових коронавірусних хворих і рекордну смертність мітингарів не переконали.

Олександр Сєнкевич, міський голова Миколаєва:

Сегодня у нас из восьми показателей превышение по двух. Первое - завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню. Второй вопрос - кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом впродовж останніх семи днів.

Головні вимоги підприємців дозволити торгівлю, припинити карантинні перевірки та розблокувати роботу транспорту. Чи вдасться їх задовольнити, стане відомо завтра, після засідання комісії з надзвичайних ситуацій.