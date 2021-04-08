Індія стала лідером світового ковід-антирейтингу [ Редактировать ]
У світі за добу коронавірус підхопили понад 650 тисяч людей. Найбільше нових хворих в Індії - понад 126 тисяч. На другому та третьому місцях Бразилія та США.
В Європі рекордсменом з захворюваності стала Туреччина більше як 54 тисячі нових заражень. Загалом від початку епідемії у світі інфікувалися понад 133 з половиною мільйонів. Майже 3 мільйони померли.
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