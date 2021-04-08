На Донбасі за добу зафіксували чотири обстріли [ Редактировать ]
Чотири рази порушили режим тиші російські найманці минулої доби. Неподалік Опитного атакували українські позиції з мінометів 82-го калібру.
А біля Гнутового, Широкиного та Водяного - із гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один українських військовий зазнав осколкового поранення.
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