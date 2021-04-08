Майже три мільярди доларів додатково може отримати Україна від МВФ. Про це розповів очільник Нацбанку. Нині у фонді обговорюють ініціативу щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

Ідеться про 650 мільярдів доларів, які розділять між нужденними країнами - залежно від квот. Економісти упевнені - Україна має всі шанси отримати свою частку. І вже цього року.

Олег Пендзин, економіст: