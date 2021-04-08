Україна може отримати від МВФ $3 млрд [ Редактировать ]
Майже три мільярди доларів додатково може отримати Україна від МВФ. Про це розповів очільник Нацбанку. Нині у фонді обговорюють ініціативу щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.
Ідеться про 650 мільярдів доларів, які розділять між нужденними країнами - залежно від квот. Економісти упевнені - Україна має всі шанси отримати свою частку. І вже цього року.
Олег Пендзин, економіст:
Може і ми побачимо, що це рішення буде прийнято і до осені. Це за межами програми, в якій ми зараз знаходимось, за межами тих траншів, які ми очікували - по 700 млн. Це є просто разова допомога.
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