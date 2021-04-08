Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з головою військового комітету НАТО [ Редактировать ]
Понад двадцять військових втратила Україна від початку року. Про це президент Зеленський заявив під час зустрічі з головою Військового комітету НАТО - Стюартом Пічем.
Глава держави зазначив, що Україна неухильно дотримувалася режиму припинення вогню - від липня до грудня минулого року. Тоді фіксували лише поодинокі постріли і меншу кількість загиблих.
Але від початку цього року, через активізацію російських найманців, ситуація на фронті значно ускладнилася.
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