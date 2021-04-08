Исследователям, благодаря объемной печати, удалось создать мини-мозг из человеческой ткани. Разработка поможет ученым безопасно наблюдать за действием различных вирусов, в частности и COVID-19, на ткани человеческого организма.

Для эксперимента использовалась технология микрофлюидики, которая позволяет вводить питательные вещества через маленькие трубки. Эксперимент показывает, что биочипы способны дать шансы на выживание поврежденным тканям головного мозга.

Отмечается, что стабильное прохождение биологической жидкости через ткани организма, которое имитирует физиологическую среду, создаст благоприятные условия для развития тканей мозга.

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Кроме того, роботический мозг "научился" определять бессимптомный коронавирус. Искусственный интеллект проанализировал 2500 записей кашля у людей с подтвержденной болезнью.

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