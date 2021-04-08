Що не так із "АстраЗенекою"? Напевно, з жодною вакциною проти COVID-19 не було стільки скандалів, як із нею. Через підозри, що ця сироватка може провокувати тромбоз - її використання призупиняли. Потім поновлювали.

Європейська комісія спершу не підтвердила зв'язок між "АстраЗенекою" та тромбоемболією, утім, тепер допускає таку побічну дію.

Тож чи справді "АстраЗенека" небезпечна? Чи все це - війни на фармринку? Розкаже Олена Абрамович.

У Європейській медичній агенції визнали: вакцина "АстраЗенека" таки спричиняє тромбози. Ще два тижні тому це заперечували. Наполягали, що доказів недостатньо. Та останні дані свідчать - такий побічний ефект трапляється, хоч і вкрай рідко.

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Сабін Штраус, голова фармкомітету Європейської медичної агенції:

Наявні на сьогодні дані не дозволили нам визначити точну причину цих ускладнень, однак є правдоподібні пояснення, зокрема щодо імунної відповіді, яка призводить до стану, подібного до атипового гепаринового тромбоцитопенічного удару.

Згустки крові у вакцинованих можуть утворитися у венах головного мозку, черевної порожнини та в артеріях, що іноді призводить до кровотеч, пояснили в Європейській медагенції. Більшість зареєстрованих випадків тромбозу зафіксували в жінок віком до шістдесяти років протягом двох тижнів після вакцинації. Проте в агенції наголосили - не слід пов'язувати ризики з конкретною статтю чи віком

Емер Кук, виконавча директорка Європейської медичної агенції:

Конкретних чинників ризику, як-от: вік, стать або історія хвороб, пов'язаних із порушеннями згортання крові, нам не вдалося підтвердити, оскільки рідкісні явища спостерігаються у всіх вікових категоріях, як серед чоловіків, так і серед жінок.

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Німецькі фахівці водночас говорять про більші ризики для молодих жінок, які курять, приймають гормональні препарати чи нещодавно народили.

Крістін Богдан, член німецького комітету щодо вакцин:

Ми порівняли кількість випадків тромбозу, які фіксували в пересічних людей, їх розглядали як фонову захворюваність, із кількістю випадків, що відбулися від 4 до 16 днів після щеплень. Отож у жінок віком від 20 до 59 років спостерігається співвідношення наявних випадків до очікуваних з коефіцієнтом 20 до 1.

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Попри всі застереження, у Європейській медичній агенції наполягли - користь від вакцини більша, ніж шкода. І щеплення необхідно продовжувати. Після цієї заяви, міністри охорони здоров'я країн Євросоюзу в середу ввечері скликали термінову нараду, щоб скоординувати дії. Проте ні до чого не домовились. Країни одна за одною почали оголошувати про обмеження використання "АстраЗенеки".

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Кароліна Даріас, міністр охорони здоров'я Іспанії:

Зважаючи на наявну інформацію, відсьогодні з метою обережності рекомендують застосовувати вакцину "АстраЗенеки" людям віком 60 плюс. Рішення схвалила переважна більшість, тому така стратегія імунізації тепер буде основою.

Бельгія відтепер вакцинуватиме "АстраЗенекою" лише тих, кому за 55. Припинили щеплювати нею людей до певного віку і Франція, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Ісландія, Північна Македонія та Фінляндія. Данія та Норвегія повністю відмовились від цієї сироватки. А США досі її не затвердили.