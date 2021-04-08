Слідчі ДБР провели обшуки в Укрзалізниці [ Редактировать ]
Обшуки в Укрзалізниці. До центрального офісу компанії прийшли слідчі ДБР. Я нагадаю, у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію щодо діяльності Укрзалізниці. Вона, зокрема, з'ясовує, чому зійшов з рейок "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя.
Утім, за даними ЗМІ, обшуки пов'язані з незаконним ввезенням понад шестисот вагонів із Росії. Про викриття цієї схеми раніше відзвітувала Нацполіція.
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