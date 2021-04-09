У Баварії лелеки знайшли собі незвичайну домівку [ Редактировать ]
Незвичайна домівка для лелек. У баварському Кіркхаймі чорногузи уподобали закинутий будівельний кран. Перше гніздо птахи вимостили на ньому п'ятнадцять років тому. Однак місце їм видалося таким зручним, що нині там оселилося понад десяток пар.
Лелечий гуртожиток уже став місцевою туристичною принадою. З огляду на це, власники крана перенесли його на сто метрів далі від підприємства й обладнали додатковими гніздами. За це отримали подяку від Федеральної асоціації захисту птахів.
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