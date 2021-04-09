Проводятся испытания для того, чтобы сделать официальные выводы/ фото: Shutterstock

Европейское агентство по лекарственным средствам проверит информацию о том, что использование вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Johnson&Johnson, приводит к образованию тромбов.

В настоящее время проводятся испытания, чтобы подтвердить либо же опровергнуть новые данные. Сейчас поступили лишь 4 сообщения о том, что после иммунизации появлялись случаи появления сгустков крови.

Отмечается, что в EMA рассказали, что на этом этапе пока еще точно не ясно, существует ли причинно-следственная связь между вакциной и случаями, о которых сообщается.

Читайте также, rомпания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса. Там активно сотрудничает с регуляторами над внесением изменений в описание препарата и уже работает над пониманием отдельных случаев.

Кроме того, Управление по контролю за лекарственными изделиями Великобритании сообщило о регистрации 30 случаев тромбоза после иммунизации препаратом от AstraZeneca. Никаких подобных сообщений с жалобами на вакцину Pfizer/BioNTech к регулятору не поступало.

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