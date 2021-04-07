AstraZeneca исследует причины тромбоза после COVID-вакцинации [ Редактировать ]
Компания AstraZeneca работает над установлением причин тромбообразования после вакцинации ее препаратом от коронавируса. Также в компании подчеркнули, что речь идет об очень редких случаях. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"AstraZeneca активно сотрудничает с регуляторами над внесением изменений в описание препарата и уже работает над пониманием отдельных случаев, эпидемиологии и возможных механизмов, которые объясняют эти исключительно редкие случаи", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что Агентство по регулированию лекарственных веществ и медицинских изделий Британии (MHRA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) "завершили оценку крайне редких случаев тромбозов у более чем 34 млн человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca от COVID-19 в Великобритании и ЕС".
Ранее сообщалось, что страны ЕС собираются на заседание по вакцине AstraZeneca.
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