Подобных сообщений с жалобами на вакцину Pfizer/BioNTech - не поступало/ фото: bykvu.com

Управление по контролю за лекарственными изделиями Великобритании сообщило о регистрации 30 случаев тромбоза после иммунизации препаратом от AstraZeneca. Соответствующий доклад был опубликован пресс-службой регулятора.

В настоящее время специалисты полностью изучили все сообщения об образовании тромбов после получения вакцины от AstraZeneca. О наличии или отсутствии связи между вакцинацией и образованием тромбов у привитых британцев не сообщается.

Отмечается, что никаких подобных сообщений с жалобами на вакцину Pfizer/BioNTech к регулятору не поступало. Известно, что на территории Великобритании было введено 18,1 миллионов доз препарата для иммунизации от COVID-19, производства AstraZeneca.

Читайте также, В Германии регулятор вакцин заявил, что у пациентов, которые получали препарат от AstraZeneca, были зафиксированы побочные эффекты в виде образования сгустков крови в головном мозге. Всего зафиксирован 31 случай возникновения тромбоза у вакцинированных препаратом AstraZeneca людей.

Кроме того, англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она будет носить название Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.