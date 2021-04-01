В США обнаружили бракованные вакцины Johnson&Johnson [ Редактировать ]
В США могли быть бракованными 15 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson. На предприятии в Балтиморе произошла производственная ошибка, которая привела к браковке партии компонентов.
Кроме того, предприятие в Балтиморе еще не получило авторизацию для самостоятельного изготовления компонентов вакцины от COVID.
"В процессе контроля качества была выявлена одна партия лекарственных веществ, которая не соответствовала стандартам на предприятии Emergent Biosolutions", - пояснили в компании Johnson&Johnson.
Обнаружена партия не использовавшаяся на последующих этапах производственного процесса.
Как пишет издание, в Johnson&Johnson заявили, что этот инцидент никак не повлияет на обязательства перед правительством США относительно поставок вакцины в запланированных объемах.
Как сообщали "Подробности", на прошлой неделе BioNTech и Pfizer объявили о начале проведения клинических испытаний вакцины на детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет. В исследовании примут участие около 4,5 тыс. детей.
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