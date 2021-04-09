На выходных, 10-11 апреля, вы можете почувствовать упадок сил и нежелание браться за новые проекты. Это нормально, выделите эти два дня на перезагрузку и сделайте то, о чем давно мечтали. Возможно, вы хотели провести весь день в кровати под любимые фильмы, а может, наоборот, пойти на длительную прогулку по лесу. Выбор остается за вами. А вот, что подготовили вам звезды, пишет vedmochka.net.

Овен

С начальством на работе может возникнуть недопонимание. Боссу будет казаться, что во всех бедах виноваты вы. Держите удар! Дома, наоборот, воцарятся долгожданные мир и спокойствие. Чтобы укрепить создавшуюся атмосферу, отправьтесь всей семьей на выходные за город.

Телец

Расслабляться и отдыхать вам некогда. Столько работы, столько планов и новых свершений! В финансовых вопросах сейчас будьте аккуратнее: вас могут обмануть. Пусть даже по мелочи - все равно неприятно. Интересное предложение может поступить 10 или 11 апреля.

Близнецы

Недомогание в этот период может испортить все планы. Серьезнее относитесь к любому плохому самочувствию, чтобы оно не дало осложнений. Благоприятны любые поездки, особенно если они не касаются работы.

Рак

Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Наслаждайтесь этой обстановкой. Сейчас желательно не делать крупных покупок, особенно в кредит. Лучше отложите их на время, а сами начните копить деньги. Со старшими родственниками могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

Лев

На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи. Естественно, отношения с близкими людьми на этой почве могут расстроиться. Лучше проведите время в одиночестве, чтобы успокоиться.

Дева

Решение семейных вопросов выйдет на первый план. Скорее всего, в чем-то придется уступить, чтобы не накалять обстановку. Не рекомендуется кардинально менять имидж. Лучше заняться внутренним состоянием организма, пройти обязательных врачей, записаться на плановый осмотр.

Весы

Непредвиденные расходы могут ожидать вас в этот период. Отнеситесь к ним философски. Довольно скоро судьба предоставит вам шанс заработать еще больше. Звезды предупреждают дачников: умерьте свой пыл! Велик риск обострения недугов.

Скорпион

Романтичная неделя ожидает вас впереди. В отношениях со второй половинкой наступит идиллия. Вы будете ощущать счастье, конфликты сойдут на нет. Одинокие Скорпионы окажутся в центре внимания. Только будьте разборчивы: не бросайтесь сразу в омут с головой.

Стрелец

Небольшая эмоциональная встряска может ожидать вас в период первой половины недели. Будьте готовы к тому, что вам понадобится помощь друзей. Зато после этого смело можете надеяться на приятные сюрпризы от судьбы. Не забывайте благодарить ее и людей, которые рядом.

Козерог

В данный период вы можете попасть под чужое влияние. Не дайте себя обмануть. На работе возможны сплетни и интриги - не выходите из себя. Разоблачайте врагов, как только узнаете об их существовании. С детьми будьте мягче, а с любимым - нежнее.

Водолей

Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на работу. Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить моральные и материальные бонусы. Не рекомендуется в эти дни переезжать и делать перестановку мебели. А вот обычная уборка и разбор старых вещей не помешают.

Рыбы

На поддержку близких людей сейчас будут уходить все ваши силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете. Период хорош для неспешных прогулок, размышлений и приятных бонусов для себя любимой. В выходные дни отправляйтесь на дачу, если есть возможность. Отдохните душой!

Читайте также, гороскоп на апрель для каждого знака зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.